PÄEVAKÄPP ⟩ Nurrumootor Skype tahaks suvele vastu minna päriskodus

«Oi, sõbrakesed, ega mul pikka juttu ei olegi. Tead ju küll, päike kõrgel taevas ja iga kuldkollane päikeselaik tuleb ära kasutada. Aga ma tahtsin uurida, kas minu päriskodu on ka kuskil seal teisel pool ekraani? Ma tahaks juba hirmsasti koju tulla ja vaadata, millised need päikeselaigud kodus välja näevad! Kirjuta mulle ja lähme koos koju!

Ahjaa, kus on minu kombed - mina olen Skype! Ei, mitte see programm, mille ees sa päevast päeva kodus tööd teed, nii et juuksed hallid! Mina olen hoopis nurrumootor ja lebonaator kiisu - paimaias, lustlik, meeldib mängida ja head paremat süüa. Ühesõnaga, üks täiesti äge ja täiuslik kass, kes peaks juba ammu kodus olema!