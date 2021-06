Kas loomadel on tõepoolest tähtkujud?

«Astroloogia pole mõeldud ainult inimestele,» selgitas astroloog Lisa Stardust.

«Astroloogid on võimelised koostama kõikide loomade sünnikaarti. See on väga hea viis lemmikloomade vajaduste ja emotsioonide mõistmiseks. Nad ei saa ise rääkida ja seetõttu räägib astroloogia nende eest.»

Astroloog Linda Furiate nõustub eelnevaga ja lisab veel, et koertel on tõepoolest tähtkuju. «Tegelikkuses on kõikidel loomadel sodiaagimärk ehk teisisõnu oma sünnikaart.»

Tihti tekib inimestel küsimus, kas tähemärgid loomariigis on võrreldavad inimeste omadega.

«Päikesemärgid on igal elusolendil täpselt samasugused - sa võid oma koera puhul rakendada täpselt samu isikuomadusi nagu inimesel,» rääkis Stardust.

«Kui sa tunned, et sa ei sobi mõne tähemärgiga, siis täpselt sama käib ka koerte kohta. Kui su lemmiku tähemärk sobib sinu omaga, tunned sa oma lemmikuga sügavat sidet ja lõputut armastust,» tõdeb Furiate.

«Inimesed, kes on adopteerinud looma või mingil muul põhjusel ei tea oma lemmiku sünnipäeva, siis ka teie jaoks on lahendus - kontrollige tema andmeid varjupaigast, kust te oma looma võtsite. Seal pannakse tavaliselt kirja kõik info ja hinnatakse ka nende vanust. Ja see võib olla suureks abiks oma lemmiku tähtkuju leidmisel. Ligikaudse sünnikuupäeva määramisel saab kasuks tulla ka veterinaararsti külastus. Ja kui kõik muu ebaõnnestub, siis saab sünnikaarti koostada ka kuupäevast, mil lemmik tuli sinu ellu!»

Astroloog Matthew Currie selgitas, et kuigi koera enda juurde võtmise päev ei pruugi olla tema sünnipäev, on see siiski tema uue elu esimene päev ja selle väärtus on väga märkimisväärne.