Teadlaste avastus - lisaks inimestele oskavad matemaatikat ka need isendid

Teadlased on uuringu raames teinud eksperimente mesilastega ja katsetanud nende võimeid. On avastatud, et mesilased on väga lihtsalt treenitavad. Mesilasi õpetati lahendama lihtsaid matemaatikaülesandeid, mis ei hõlma endas numbreid. Mesilased lahendavad mõistatusi läbi erinevate kujundite. Kõiki mesimumme treeniti individuaalselt.

Värsked uuringud näitavad, et matemaatiliste ülesannete lahendamiseks ei ole vaja suurt aju. Mesilastel on kaasasündinud võime lahendada probleeme. Sheffieldi ülikooli eriteadlased on leidnud, et need pisikesed putukad lahendavad teste, tuginedes pidevalt mittenumbrilistele vihjetele.