Raplamaal üle 60 koera päästnud loomakaitsjad: roomasime sõna otseses mõttes roojas

Puurid õues täitusid ja koerte kokkulugemine selles mäsus oli üsna võimatu. Nii juhtus ka see, et tittede emmed said vale bussi peale ja vale koer koos tittedega teise bussi peale. Pooled koertest sõitsid otse Tallinna Tähesaju Petcity loomakliinikusse ja sealt edasi hoiukodudesse. Teine pool toimetati Lõuna-Eestisse, kust viiakse nad Feliveti loomakliinikusse.

Reedel toodi sealt ära 41 koera, mis tähendab, et varasema 18 koeraga oli selle koloonia suurus 61 koera.

Koerad on väga kehvas seisus. Nad on täis usse ja kõiki teisi parasiite. Kirbuallergiast on mõni üsna karvutu, neil on erinevad põletikud, silmahaigused ja lõualuud deformeerunud. Hammaste olukord on mitmel neist väga hull ja nad vajavad kindlasti hambaprotseduure. Mitmed on veel tiined ja osadel paistavad olevat ka kasvajad. Nii mõnigi on poeginud, kuid kutsikaid rohkem polnud.

Loomakaitsjatele väitis memm, et nad saavad küll kutsikaid, kuid kõik sünnivad surnult. Päris nii see pole, sest kokku toodi sealt ära kuus kutsikat. Ilmselt ülejäänud on leidnud oma lõpu, sööduna liigikaaslaste poolt.

Raplamaa kolooniast päästetud kutsikas. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit

Kuidas on võimalik, et üks vanainimene saab elada koos kontrollimatult paljuneva koerakarjaga väljaheidete sees ja mitte keegi ei võta midagi ette? Loomakaitsjate sõnul olid olukorrast teadlikud nii vallaametnikud, kohalik PTA, sotsiaaltöötajad kui ka kohalikud inimesed. «Mitte ükski inimene ei tohiks elada sellistes tingimustes ja me siiralt loodame, et sel korral saab ka tema kellegi hoole alla, kus on puhas ja hoitud olla,» kirjutab ELL avalikus postituses.

Nüüd vajatakse väga juurde hoiukodusid, kes on valmis võtma ühe pisikese, argliku ja haisva tegelase, et tema eest hoolitseda ja teda armastada. Hoiukodu pakkujatel palutakse helistada 51946146 või kirjutada info@loomakaitse.eu.

Seoses selle koloonia päästmisega on esimese 16+ koera kulud olnud juba üle 3000 euro. Reedene kliinikuvisiit lisas 2000 eurot, kuid tehtud said ainult väga põgusad ülevaatused ja parasiiditõrjed. Mitmed koerad vajavad silmaarsti abi ning kõik hiljem ka steriliseerimist ja kastreerimist. Samuti on vaja külastada hambaarsti, sest valusa suuga on elu põrgu.

Lõuna-Eesti poolelt on tulemas ka kopsakas arve ning lisanduvad ka osa koerte ülalpidamiskulud ja kutsikatega seonduv. Ühe looma kulu võib küündida ca 500 euroni.

ELL palub taas appi kõiki ettevõtteid, kes tegelevad koeratoidu ja muu taolise müügiga. Vajatakse toitu, rihmasid, trakse ja nii edasi. Kedagi ei saadeta hoidu nii, et poleks seljas parajaid trakse ja jalutusrihma. Koerad on väga arglikud ning kõige tähtsam on see, et nad põgenema ei saaks. Selleks on vaja korralikku varustust.

ELL palub väga kõigi abi, et needki koerad saaksid võimaluse uueks ilusaks eluks ja oleksid piinadest vabad.