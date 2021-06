kasulik teadmine ⟩ Kuidas tunda ära koera kuumarabandust?

Erinevalt inimestest võivad koerad saada fataalselt lõppeva kuumarabanduse vaid mõne minutiga. Sellest lähtudes peame olema pidevalt veendunud, ega meie lemmik ole üle kuumenenud. Neljajalgsed sõbrad on harjunud, et nendega käiakse päevas vähemalt korra jalutamas. Kutsade jaoks võib see olla suisa päeva tippsündmus. Loomad vajavad liikumist ja treeningut ning seetõttu on jalutuskäigud väga olulised. Kuid selliste kuumakraadidega, mil me isegi jalutama või veel vähem trenni tegema ei kipu, peaksime mõtlema ka lemmikute peale, kellel erinevalt meist on väga tihe karvkate.

Maailmas tuntud loomakliinikute kett VetsNow paneb südamele, et koeraga on ohutu jalutama minna kuni 19 soojakraadini. Kuni selleni on kõik suurepärane ja loomale mõnus, aga üle 19 kraadi puhul peaksime mõtlema väga hoolikalt järele. Samuti on olulisel kohal looma hüdreeritus. Ka 19 kraadi juures jalutama minnes võiks sul looma jaoks kaasas olla joogivesi.

Kõikidel temperatuuridel, mis on üle 20 kraadi, võib pealtnäha süütu jalutuskäik lõppeda kuumarabanduse ning lemmiku surmaga. Ja seda ainuüksi 15 minutiga.

Koertel on inimestest suurem kuumarabanduse oht, sest erinevalt meist ei saa nad läbi naha higistada. Kehatemperatuuri reguleerimiseks ja jahedana hoidmiseks on neil abiks käpapadjandid ja nina, mille kaudu saavad nad natukene vabastada oma keha soojust. Seda võib võrrelda inimestel kuumal suvepäeval paksu talvemantli kandmisega.

Mitte kunagi ei tohi unustada oma lemmikut autosse, isegi siis, kui temperatuur on vaid 22 kraadi ja see ei näi üldse suure ohuna. Kinnises masinas olles võib termomeetrinäit tõusta ühe tunni jooksul kuni 47 kraadini, mis on täiesti talumatu.

Kohe, kui märkad suvel autosse jäetud lemmikut, helista 112!

Koerte kuumarabanduse märgid võivad olla väga erinevad – sealhulgas tugev hingeldamine ja metsik ilastamine.

Loomade heaolu eest hoolitsev heategevusorganisatsioon RSPCA ütleb, et suurt tähelepanu tuleb pöörata looma uimasusele, nõrkusele, oksendamisele ja kokkukukkumisele.

Kui sul on kahtlus, et lemmikul võib esineda kuumarabandus, vii ta kohe jahedasse kohta ja niisuta karvkatet jaheda, kuid mitte külma veega. Samuti lase tal juua väikestes kogustes vett. Jätka karva niisutamist, kuni koera hingamine hakkab rahunema. Kohe, kui loom on maha jahtunud, toimeta ta kiiremas korras loomaarsti juurde.