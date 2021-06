Elevandi lont kaalub umbes 100 kilogrammi. See on väga unikaalne, kasulik ja mitmete praktiliste võimetega asi looma jaoks - näiteks saab see olla käpa asendaja. Samuti saab loom selle kaudu juua. Aga on sind kunagi huvitanud, millist jõudu omab elevandi lont? Ja kui suure kiirusega see vett endasse imeb? Nüüd on vastus lõpuks leitud!