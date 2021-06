KASULIK ⟩ Raviprotseduurid, millega kassi puhul arvestada

Inimestena on meil endilgi raske vahepeal arstile aega panna – äkki läheb valu üle, ajad on kiired, protseduurid kallid. Valime kannatamise ja haigusega kaasnevad tüsistused, kuigi vaid väikese muudatusega, väikese raviga saaksime vältida valu ja hullemaid tagajärgi. Kassid ei saa nõuda, et neid arsti juurde viidaks. Küll aga annavad nad salamisi märku, et midagi ei ole hästi. Lemmikust toidust loobumine, muutused käitumises, «pahanduste» tegemine, kräunumine.