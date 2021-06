Koroonaviirus ⟩ Lemmikute vaktsineerimine koroona vastu kogub järjest hoogu

Märtsis teatas Venemaa, et registreeris ametlikult maailma esimese loomadele mõeldud koroonavaktsiini. Tänaseks on juba mitu piirkonda oma loomakliinikutes võtnud kasutusele äsjaloodud Carnivak-Cov vaktsiini. Huvi selle ravimi vastu on üles näidanud Euroopa, Argentiina, Lõuna-Korea ja Jaapan.

Kuigi teadlaste sõnul pole otseseid tõendeid selle kohta, et Covid-19 loomadele leviks, on siiski maailmas leitud mitmel liigil see nakkus. Nende hulka kuuluvad näiteks koerad, kassid, ahvid ja naaritsad.

Immuunsusperiood pärast Carnivak-Cov vaktsiini saamist on hinnanguliselt kuus kuud. Venemaa veterinaariaameti Rosselkhoznadzor juhi nõuniku sõnul üha kasvab vaktsineerimistaotluste arv kasvatajate ja sageli ringireisivate lemmikloomade omanike seas.

Lisaks Venemaale töötab ka USA ravimifirma Zoetis välja loomadele mõeldud Covid-19 vaktsiini.

Koroonapandeemia on olnud eriti karm naaritsatele - paljud farmerid on teatanud oma naaritsate nakatumisest, mis on mõnel juhul lõppenud looma raske haigestumise või surmaga.

Laastavaim nakatumispuhang tabas Taanit, kus tuli tappa miljoneid loomi ja sulges tööstuse täielikult kuni 2022. aastani.