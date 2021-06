Imeilusa lõpuga lugu ⟩ Hüljatud koera uus ja tähendusrikas elu

Staffordshire bullterjeri Roxy elu ei ole olnud just meelakkumine. Ta oli vaid pooleteiseaastane, kui omanikud ta 2017.aastal hooletusse jätsid. Sealt alates muutus kõik. Roxy jäi varjupaiga töötajatele kohe silma oma nutikuse ja keskendumisvõimega. Politseinikud märkasid temas potentsiaali ning ta õpetati välja lõhkeaineid otsivaks koeraks. Sellest ajast alates on tubli abiline aidanud otsida lõhkeseadeldisi paljudest kohtadest.

Aastaid kestnud rasked treeningud tasusid ära ning nüüdseks on Roxyst saanud arukas ja truu politseikoer. Lisaks on kutsa ka kõigile eeskujuks ja teerajajaks, sest ta on Inglismaal esimene Staffordshire bullterjer, kes sellisel vastutusrikkal ametipostil töötab. Täna viib noor politseikoer oma omanikuga läbi turvakontrolle enne suuri avalikke üritusi ja kohtumisi. Lisaks on asendamatu abiline töötanud ka Inglismaa kuningakoja heaks, turvates ja valvates kuningapere.