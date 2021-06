Šotimaal asuvas looduspargis tervitas ilmavalgust haruldane pesakond amuuri tiigreid

Uute ilmakodanike sünd oli kogu rahvale suur rõõm. Emasel Dominikal sündis kolm tiigripoega ja töötaja sõnul on nad kõik suurepärase tervise juures. Värskele tiigriemmele oli see samuti eriline, sest viimati oli ta saanud emarõõme tunda 2013.aastal, mil sünnitas oli esimese pesakonna. Dominika asub hetkel oma värskete võsukestega inimestele varjatud kohas, et sündinud pojad saaksid rahulikult koos emaga kasvada ja uue maailmaga harjuda.