Šotimaa looduspargis nägi ilmavalgust haruldane pesakond amuuri tiigreid

Tiigriemal Dominikal sündis kolm poega ja töötaja sõnul on nad kõik suurepärases tervises. Värskele tiigriemmele oli see sündmus samuti eriline, sest viimati tõi ta pesakonna ilmale 2013. aastal, mis oli tema esimene.

Dominika asub praegu oma võsukestega inimeste eest varjatud kohas, et pojad saaksid koos emaga kosuda ja uue maailmaga harjuda. Sellegipoolest saavad pargi külastajad näha kutsikate isa Botzmani. Värskele isale tutvustatakse oma kutsikaid järk-järgult.

«Oleme tiigrikutsikate sünnist vaimustuses. Kuna nende esimesed nädalad on arengule väga tähtsad, siis hoiame neid veel avalikkuse eest peidus. Aga kohe, kui nad veidi kosunud on, hakkavad nad rõõmustama ka pargi külastajaid. See peaks toimuma juulikuus,» sõnas õnnelik looduspargi töötaja Vickie Larkin.