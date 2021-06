PÄEVAKÄPP ⟩ Kodukonkurss Vöödikule on alanud!

«Heihopsti, suured ja väikesed sõbrad! Mina olen tilluke Vöödik - paarikuune isane kassipoeg. Oma ilust ei hakka ma rääkima, sest kellel vähegi ilu silmades on (no öeldakse ju, et ilu on vaataja silmades), see saab aru, et ma olen üks päris hurmav ja kelmikas karvapall! Kui kasukas on mul vöödiline, siis iseloomu kohta väidetakse, et lausa kuldne! Ma pidavat olema ideaalne kodukiisu – sõbralik, lustlik, paimaias ja armastan inimesi. No, kes siis inimesi ei armastaks? Annavad ju süüa, tulevad koguaeg mulle kaissu, vajavad hästi palju mängimist ja käsi ka neil koguaeg sügeleb! Miks nad muidu mind muudkui paitavad? Ah, need paitused mulle meeldivad, siis põristan nurru nagu muruniiduk!»