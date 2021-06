Kui tavaliselt ei pruugi rebane olla just kõige peresõbralikum koduloom, siis kõrberebastega nii ei ole. Nad on pisikesed (kohati isegi väiksemad kui kassid) ja armsad. Neile on lihtne õpetada uusi kombeid ja ka potil iseseisvalt käimine ei ole nende jaoks mingisugune raskus. Lisaks on nad mänguhimulised ja vajavad pidevat treeningut. Võiks ju arvata, et rebasele omane kiskjainstinkt on ka kõrberebastel sees, kuid nad on inimestele täiesti ohutud. Täiskasvanuna võivad nad olla umbes Chihuahua mõõtu ja kaalu.