Andrei Korobeinik karusloomafarmide keelustamisest: oleme ühiskonnana jõudnud uude arenguetappi

Eelnõu ühe algataja, Keskerakonna fraktsiooni liikme Andrei Korobeiniku sõnul on ühiskond andnud selge signaali, et karusloomafarmidel ei ole Eestis tulevikku. «Langenud nõudluse tõttu pannakse ärid kinni isegi nendes riikides, mis on ajalooliselt olnud selle valdkonna turuliidrid. Mõned nendest riikidest keelavad karusloomafarmide pidamise,» ütleb Korobeinik. «Samas mõistan ka neid, kes toetavad ettevõtlusvabadust, kuid karusloomafarmide puhul on tegemist marginaalse ärivaldkonnaga ning nende sulgemise majanduslik mõju on olematu. Üldise poliitika kujundamisel on see aga oluline samm.»