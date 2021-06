JULM MAAILM ⟩ Surnud lemmikud kastides ehk Hiina veebikaubanduse varjatud pool

Aga mida kujutab endast üldse mystery-box'i ehk robustses otsetõlkes üllatustekast? See näeb välja umbes midagi sellist - inimene ostab endale tundmatu sisuga kasti. Enamasti on seal sees on mingi kindlas summas kingitus, et ostja ei peaks pettuma saadud kingituse rahalises väärtuses. Ehk ostes 100 eurose asja, võid sa kindel olla, et ka antud kasti sisu on samas väärtuses. Hiinas levis algselt kulutulena erinevate kollekteeritavate kujukeste hullus. Beijing Renmin ülikooli dotsent Ding Ying tõdeb, et viimased nimetatud üllatuskastid on väga sõltuvust tekitavad, kuna inimestel tekib kihk osta neid seni, kuni kogu kollektsioon on koos. Ja keegi ei garanteeri sulle kunagi, et järgmine ostetav kast ei sisaldaks juba seda sama kuju, mis sul on olemas. Seega müüjatele rahaliselt väga tulus liigutus.