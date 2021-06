Valgamaal inimestelt abi otsima läinud mäger sai uue võimaluse elule

Õnneks teda märgati kohe hommikul ja anti Loomapäästegrupile teada. Kui alguses jäi kohale sõitnud loomapäästjatele tunne, et nad on hiljaks jäänud, siis õnneks nii see polnud. «Nii rahulikku täiskasvanud metslooma pole minu silmad veel tegelikult näinud. Ta ei osutanud erilist vastupanu, ega üritanud meid isegi mitte rünnata, mis näitas juba seda, et tal oli valus ja väga halb olla,» kirjeldas mägra olukorda loomapäästja Lenel Luhtaru .

Kuuri alla pugenud tõbine mäger pandi ruttu puuri ja viidi kliinikusse, et selgust saada, mis tal viga on. Ilmnes, et mägraonul on kärntõbi, parasiidid, erinevad haavad nii kehal kui ka ninal, üks käpapadi on katki, kerge alatoitumus ning ka maksanäitajad natuke liiga kõrged. Õnneks kõik see on aga ravitav ja ta sai uue võimaluse elule. Nüüd on tal vaja veel tublilt kosuda, oodata haavade paranemist ja mõne aja pärast saab ta tagasi sinna, kuhu ta kuulub.