PÕNEV UURING ⟩ Kuidas panna oma neljajalgne endale silma vaatama?

Hiljuti tehtud uuringutest on avastatud, mis mõjutab koerte silma vaatamise tungi. Selgub, et see, kellel on lühike nina või alles kutsikaeas ja mänguline või hoopis-tükkis tõug, kes ongi aretatud visuaalsetele vihjetele regeerimiseks, nagu näiteks lambakoer, otsib suurema tõenäosusega inimestega silmkontakti. Selline käitumine tekitab looma ning inimese vahel väga lähedase ja jõulise sideme. Lisaks eelpool mainitud positiivsele tagajärjele on leitud, et üksteisele silma vaadates, suurenes mõlemal osapoolel ajus tavakeeles õnnehormooniks kutsutava oksütotsiini hulk.