TEADUSLIKULT TÕESTATUD ⟩ Huvitav trikk, kuidas panna koer endale silma vaatama

Mõjutab koera silma vaatamise tungi? Selgub, et suurema tõenäosusega otsib silmsidet kutsikas või koer, kellel on lühike nina või kes ongi aretatud visuaalsetele vihjetele regeerimiseks, näiteks lambakoer. Silmavaatamine tekitab looma ja inimese vahel lähedase ja jõulise sideme ning suurendab mõlemal osapoolel õnnehormooniks kutsutava oksütotsiini hulka.

Kui sa nüüd mõtled, et sinu lemmik otsib sinuga visuaalset kontakti, kuid ta ei vasta sellele kirjeldusele, siis on ka siin olemas loogiline seletus. Nimelt sõltub palju ka koera loomusest ning see on treenitav, selgus filosoofiadoktor Zsofia Bognari eksperimendist.