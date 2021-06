PÄEVAKÄPP ⟩ Imeline müstiline Verona otsib eluaegset armastust

Verona on imeilus suurte roheliste silmadega uhke triibulise kasukaga pisikest kasvu tiigrineiu. Ta on iga triibulise kassi austaja unistus – kasukas on nii uhke, et kuigi Verona ei ole eriline esineja, on ta uhke tiigrikasukas tuppa astudes esimese asjana näha.