PM Nädal ⟩ Loomaaed vihmas ja päikeses

Loomad end ilma uperpallidest aga suurt segada ei lasknud. Vihmasel kesknädala hommikul tuli kergelt tokerja väljanägemisega korsak üksikut vaatajat märgates uudishimulikult uurima, et kas tuttav või võõras. Teine, kel karvaajamine juba kaugemale on edenenud ja õhuke suvekarv seljas, hoidis aga targu vihmavarju. Ka kulaanid seisid katuse all varjus, vaid kaks vapramat ei hoolinud selga ladisevast veest ja marssisid söödaplatsile värsket rohtu nosima. Üksik känguru liigutas erksalt oma suuri kõrvu ja lasi end päris lähedalt uurida..