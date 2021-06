PÄEVAKÄPP ⟩ Rahulik ja pailembene triibikupoiss Pääru tahab koju

Hei-hei sõbrad, see ilus kiisupoiss on Pääru! Ta on ligi kahe-aastane kass, kes kolis Pesaleidjasse Paljassaare varjupaigast. Kuigi Pääru on Pesaleidja kassitoas olnud vaid nädalakese, on ta vabatahtlikele juba väga hinge pugenud ja võlub ka kõiki külalisi!