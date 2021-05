Loomaarst selgitab, kuhu pontsaka lemmiku lisakilod kõige sagedamini kogunevad

Liigse kaaluga kaasnevad terviseriskid. Ülekaalulisus ei kujuta endast pelgalt liigset rasva kogunemist kehas, vaid see on pidev kroonilise madalatasemelise põletikuga kulgev haigus. Liigne rasvkude vabastab hormoone ja põletikuvallandajaid, mille mõju ulatus organismile on seni teadmata.

Ülekilode tagajärg

Ülekaalulisus soodustab haiguste teket või raskendab nende kulgu. On leitud ülekaalulisuse seoseid liigesehaiguste, hingamisvaevuste, neeruhaiguse, diabeedi, põieprobleemide, kõrge vererõhu, poegimisraskuste, südamehaiguste ja mitmesuguste kasvajatega.

Ülekaaluline loom tajub sooja ilma kehvemini ja kuumarabandus ohustab teda enam. Teatud operatsioone ei pruugi arstid loomale teha enne, kui ta pole liigsetest kilodest vabanenud. Ka haavad paranevad ülekaalus loomal aeglasemalt. Rasvunud loomal võib ette tulla käitumisprobleeme, näiteks valvavad sellised koerad oma toitu ja varastavad palakesi suurema tõenäosusega, nad isegi hauguvad rohkem ja on sõnakuulmatud.

Maitsev toit, suurem isu

Lemmikloomade söötmine on muutunud tänapäeval üpris lihtsaks, sest täisväärtuslikke krõbinaid ja konserve poelettidel jalaga segada. Põhitoidukordade vahel snäkid ja preemiad, palakesed toidulaual, krõbinad terve päeva kausis nina all – mida maitsvam toit, seda suurem isu. Füüsilist aktiivsust aga ei suuda pererahvas loomale sageli piisavalt võimaldada. Nii sööb loom toiduga rohkem energiat, kui ta ära kulutab ja ülekilod muudkui kogunevad.

Koertel kipub rasv kogunema rindkere- ja nimmepiirkonda, kassidel kõhule ja näopiirkonda.

Mõneti on ülekaalulisusel ka geneetiline taust – osa tõuge on suurema isu ja rasvumisriskiga (näiteks labradori retiiver, pikakarvaline taks, Šoti terjer). Ka pärast steriliseerimist ja kastreerimist looma ainevahetus aeglustub ja tema aktiivsus väheneb, kuid isu suureneb. Sel juhul on oluline, et loomaomanik korrigeeriks oma lemmiku toitumist ja valiks eritoidu.

Stress paneb sööma

Mõnikord võivad lemmikud liiga palju sööma hakata ka stressi, ärevuse või igavuse tõttu. Tihtipeale arvatakse, et kui loom otsib omaniku tähelepanu, siis ta tahab süüa. Tegelikult võib loomal olla igav või muul põhjusel tähelepanuvajadus. Seetõttu võiks sagedase söötmise asemel otsida lemmikule teisi tegevusi, näiteks mängida temaga natuke.

Kasside-koerte rasvumis risk on suurim vanuses 5-11 aastat, kuid tänapäeval on järjest rohkem kutsika-kassipojaeas ülekaalulisi loomi. Neil on ka edasises elus suurem risk rasvuda.

Ka mõne ravimi pikaaegne manustamine võib kaasa tuua kehakaalu tõusu. Harvematel juhtudel (enamasti vanematel loomadel) võib kaalutõus olla tingitud ka endokriinhaigustest (kilpnäärme alatalitus, neerupealiste ületalitus, diabeet) ja sel juhul on tõenäoliselt märgata ka muid muutusi looma tervises või ei anna põhjalik dieedipidamine soovitud kaalulangust.

Loomadel võib rasv ladestuda erinevalt, kuid alati suureneb kõhu ümbermõõt.

Paisunud kõhuke

Loomadel võib rasv ladestuda erinevalt, kuid alati suureneb kõhu ümbermõõt. Koertel kipub rasv kogunema rindkere- ja nimmepiirkonda, kassidel kõhule ja näopiirkonda. Kassidel võib esialgu tekkida ka ainult rasvalotike kõhu alla, mida omanikud mõnikord ajavad segi ka kõhusongaga.

Ainult kaalunumber ei ütle looma terviseseisundi kohta tihti väga palju, ses mõnel tõul võib normaalne kaal varieeruda 25%. Täpsemaks hindamiseks kasutatakse kehakonditsiooni indeksit KKI (body condition score BCS).

KKI mõõtmine on mõnevõrra subjektiivne ja väga karvastel loomadel keerulisem. Ülekaaluliseks loetakse looma, kelle kehakaal ületab optimaalselt kuni 19% (kehakonditsiooni indeks – KKI 6-7/9) ja rasvunuks, kui kehakaal ületab optimaalset 20% (KKI 8-9/9) või enam.