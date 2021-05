HEA TEADA ⟩ Kuidas koera karva eest õigesti hoolt kanda?

Pese šampoon korralikult välja

Isegi kõige korralikuma loputuse puhul jääb osa šampoonist siiski looma karvkattesse veel pikaks ajaks, mistõttu on oluline jälgida loomašampooni koostist. „Lemmikloomašampoonid ja -palsamid ei peaks sisaldama ebavajalikke silikoone, parabeene ja sulfaate, mis võivad tekitada ärritust. Eriti kahjulikult mõjuvad need tundlikuma nahaga loomadele,“ soovitab lemmikloomakaupluste KIKA jaekaubanduse juht Ksenia German.

Seevastu spetsiaalsete looduslike lisanditega šampoonid aitavad karvkatet süvitsi niisutada ning taastavad selle pehmuse ja läike. Lisaks võiks kasutada naturaalset palsamit, mis nahka niisutab ja muudab karva kergemini hooldatavaks.

Vannita ja kammi! See aitab võidelda karvaajamisega

Soojemate ilmade saabudes kurdavad paljud loomaomanikud, et lemmik hakkab ohtralt karva ajama, kuid spetsialistide sõnul saab seda probleemi ohjeldada. Oluline on looma regulaarselt vannitada ja kammida, mis aitab eemaldada surnud karvad. Lisaks karvaajamise piiramisele muudab see naha hingavaks, mistõttu ei hakka loomakesel nii palav ning vähenevad ka ebameeldivad lõhnad, sest mustus ei takerdu surnud karvadesse.

Karvkatte sära taastamiseks ning selle tervise parandamiseks saab kasutada ka looduslikke aroomiõlisid, näiteks rosmariiniõli, mis niisutavad ja tugevdavad karvajuurestikku, tõrjuvad putukaid ja parasiite ning annavad ka meeldiva lõhna. „Siiski tasub alati eelnevalt veenduda, et aroomiõli on lemmikloomadele ikka sobilik!“ rõhutab German.

Kui kevad-suvine periood on lemmiku karvkattele mõjunud väga laastavalt – nahk on kuiv ning ajab palju karva, siis tasub külastada lemmikloomasalongi või spa-d, kus professionaalid oskavad soovitada sobilikku hooldusprotseduuri.

Kas ja millal peaks lemmiklooma pügama?

„Siinkohal on lihtne reegel, et kui looma karvastik püsib puhas ja pole pulstunud, ei vaja see ka pügamist. Samas loomadel, kelle karvkate on juba lootusetult pulstunud, tuleks seda piirata,“ selgitab German. Nimelt on mõne loomatõu puhul karvkatte piiramine ülioluline, et tagada karvkattes õhuringlus – see aitab palava ilmaga loomal jahtuda ning näiteks pärast suplust paremini kuivada.

Samas ei tasu piiramisega liiale minna. Kuigi mõnikord arvatakse, et paksu karvaga loomadel hakkab suvel palav, siis tuleb meeles pidada, et karvkate kaitseb looma ka päikesepõletuse ja vigastuste eest. Seepärast tasub looma pügada spetsialisti juures, kes oskab soovitada kõige optimaalsemat karvapikkust.

7 olulist näpunäidet

- Kuidas ära tunda, et lemmikloom on saanud kuumarabanduse? Ülekuumenemise märgid on ärevus, rahutus ning punetavad silmad. Loom otsib pidevalt ka vett ning hingeldab.

- Kuidas käituda, kui lemmikul on kuumarabandus? Lemmikloom tuleb koheselt toimetada varjulisse kohta, pakkuda jahedat (kuid mitte külma!) vett ning katta külma märja rätikuga.

- Millist kahju võib kuumarabandus lemmikloomale põhjustada? Lühiajaline ülekuumenemine ei oma tõsiseid tagajärgi, kuid pikema kuumarabanduse tagajärjel tahab loom palju vett, et taastada keha vedelikusisaldus. Kuumarabanduse saanud loomale peaks toitu pakkuma mõõdukas koguses ning vältida ülesöömist.

- Kuidas ennetada kuumarabandust? Pikematel jalutuskäikudel või väliolengutel kanna hoolt, et koeral oleks varjuline koht ja vesi.

- Kuidas looma kiirelt maha jalutada? Kui loomale meeldib vesi, siis võib jahutamiseks talle vett ka peale kallata. Kui loomale ei meeldi märjaks saada, siis sunniviisiliselt teda veega kasta ei tohi – see võib tekitada täiendavat stressi ja teha olukorra hullemaks!

- Milliseid koeratõuge tuleks suveperioodil regulaarselt pügada? Enamus koeri suudavad kohaneda kõigi aastaaegadega, kuid erilist hoolt tuleks kanda vanemate koerte ja kutsikate eest, kes on kuumale haavatavamad ega oska alati ise soojusega kohaneda.