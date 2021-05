8 fakti kassi hammastest, mida peaksid teadma

1. Inimese ja kassi hammastel on mõningaid sarnasusi

Kui kassi hambad tunduvad inimese pärlvalgetest üsna erinevad, on nii inimesed kui ka kassid difododontsed loomad, st ka kassipoja piimahambad vahetuvad jäävhammaste vastu. Kassid sünnivad ilma hammasteta, kuid nende piimahambad hakkavad sisse tulema umbes 2 nädala vanuselt. Siis hakkavad piimahambad langema umbes 3 kuu pärast, et jäävhammastele ruumi teha. Kassidel on 26 piimahammast ja 30 jäävhammast.

2. Kasside hambad on jahipidamiseks optimeeritud

Kasside hambad on sarnased tõeliste kiskjate omadele, kassi hambad on loodud nende saagi lõikamiseks ja rebimiseks nagu džunglikassil. Kihvad on optimeeritud saaknaha torkimiseks. Muidugi tähendab see, et kassihammustus on tõesti valus.

3. Erinevad hambad täidavad erinevaid ülesandeid

Kassi lõikehambad - need pisikesed hambad, mis on kassi suu ette asetatud kihvtide vahele - ei ole jahipidamisel eriti kasulikud. Neist on palju abi, kui kass peab midagi näksima. Mõned kassid kasutavad lõikehambaid ka küüniste närimiseks, küünte lahtiste tükkide eemaldamiseks ning sügamiseks.

4. Kassidele ei teki hambaauke

Kassidel ei teki hambaauke samamoodi nagu inimestel. See on osaliselt tingitud nende hammaste kujust. Kaariest põhjustavad ka suhkrust toituvad bakterid.

5. Kassidel võib siiski olla muid probleeme hammastega

Nagu inimestel, võib ka kassidel tekkida parodondi haigus (igemehaigus: seisund, mis nõrgestab hambaid toetavaid struktuure), samuti raske suuõõne põletik. Samuti on neil kalduvus haigusele, mida nimetatakse hammaste resorptsiooniks. See juhtub siis, kui ühe või mitme hamba struktuurid resorbeeruvad ja asendatakse lõpuks luusarnase materjaliga. See võib olla kassidele üsna valus.

6. Kassid näitavad hambavalu harva

Kassid varjavad oma valu, ent sümptomitena võib välja tuua punased igemed, muutused söömises, halb hingeõhk, ilastamine.

7. Kassid saavad süüa ka pärast hammaste eemaldamist

Kui kassil on vaja hambad välja tõmmata, ei tasu muretseda. Kassid saavad süüa vedelat toitu (ja tavaliselt ka kuiva!) isegi, kui mõni või kõik hambad on eemaldatud. Tähtsam on terve ja valuvaba suu kui katkised hambad. Kui loomaarst soovitab hambaid välja tõmmata, siis need hambad teevad tõenäoliselt kassile valu ja ta tunneb end peale nende eemaldamist paremini.

8. Regulaarne loomaarsti külastamine kaitseb kassi hambaid