Viljandimaal jäi rajakaamera ette metskitse maha murdnud ilves

Alles märtsikuus jagasime Pärnumaal jäädvustatud videot, kus ilves söödaplatsil metskitsele kallale kargab. Mõned päevad tagasi, 26. mai hommikul, jäädvustas Viljandimaa rajakaamera sarnase vaatepildi. Seekord on aga kindel, et metskitsel ei õnnestunud eluga pääseda.

Väga levinud on arvamus, et ilves hüppab saagile ligi puu otsast. Kuidas on lood tegelikult? Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitab: «Ehkki ilves on hea ronija, jahib ta saaki valdavalt maapinnal. Puu otsa võib ta pageda näiteks ohu eest.»