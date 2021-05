PÄEVAKÄPP ⟩ Mõškin otsib inimest, kes võidaks tema südame

«Ahoi, kas keegi kuuleb mind? Ma ei tea, väga imelik vidin. Kas keegi on siin sees? Mis imelik asi see vabatahtliku käes küll on?»

«Naerata, Mõškin, see vidin viib su oma inimesteni!» selgitas vabatahtlik telefoni pildi tegemiseks nurriku poole sirutades.

«Oooo, nagu miski imetoru? Mulle sobib. Oota, ma pööran oma näo ettepoole. Ära praegu mu keha väga peale jäta. Tead, tänaval oli mu pikakarvaline kasukas nii pulstis, et tuli turvakodus maha ajada. Praegu näen nii peenike poiss välja, aga tegelikult olen uhke nagu kukeke!

Kas sa tead, mis ma tänaval tegin? Ma olin käpapatrulli pealik! Jaa, jaa! Ma mängisin seal bossi ja valvasin mitme tänava kassielu, aga talv tuli ja raske oli süüa saada. Jäin siis ühe pere hoovile ning vaat kus lops - tuli välja, et vabatahtliku pere!

Nüüd olengi ju turvakodus ja tead sa, päris tore on! Olen selgeks saanud, et patrullimisest rohkem meeldib mulle hoopis süüa, lebotada ja teiste kassidega ühes keras tududa! Oleks ma seda varem teadnud, oleksin end juba varem turvakodu orientiirile sättinud! Aga öeldakse ju, et süües kasvab isu - nüüd tahaksin endale päriskodu! Eriti tore, kui seal oleks veel mõni kass, kellega koos saaksime aknalaudadel põõnata ja otse pesast konservi süüa!»