PÄEVAKÄPP ⟩ Vallatu Apelsin on muutunud õnnetuks - kes pakuks kodu?

No vaadake vaid neid küsivaid silmi!? «Kas juba tuled paitama?» küsivad need. Kuid viimasel ajal on Apelsin muutunud palju õnnetumaks...

Kui vanasti pikutas Apelsin alatasa kamina ees, siis viimastel nädalatel kassipoissi enam pehmel pesal lösutamas ei näe. Tema on hoopis euroaluse all peidus, kössutamas vastu maad ja kurvastamas. «Kus on minu kodu? Olen ju nii palju inimestele pugenud, aga see ikka ei aidanud. Kas mind üldse on kellelegi vaja?» kurvastab Apelsin.