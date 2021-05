GALERII JA VIDEO ⟩ Tallinna varjupaiga kassipojad näitavad lisavarbad ette

Möödunud nädalal rääkis Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi Lemmikule, et varjupaika jõudvate kasside arv kahjuks ei vähene, vaid pigem kasvab ning seda just kevaditi. Üks pesakond, kes tänavu varjupaika saabus, tõi endaga kaasa üllatuse ning tekitas varjupaiga töötajates palju elevust: nimelt selgus, et pesakonna kaks emast kassipoega on sündinud kuue ja seitsme esikäpa varbaga, mida on tavapärasest rohkem.

Tegemist on geenirikkega, mis kasside tervisele ohtu ei kujuta. Selliseid rohkevarbalisi kasse kutsutakse ka Hemingway kassideks, kuna tuntud kirjanik oli suur kassisõber - tema esimene kingituseks saadud kass oli kuue varbaga ning sellest alates hindas ta eriti kõrgelt just rohkevarbalisi kasse.

Folkloorist on teada, et rohkevarbalised kassid on kõrgelt hinnatud olnud meremeeste seas laevakassidena, sest neid peeti kiiremateks ronijateks ja sellest tulenevalt võimekamateks jahipidajateks. Ka Hemingway sai oma kuuevarbalise lemmiku meremehe käest.

Tallinna varjupaiga kassid viibivad praegu hoiukodus ning laevakassiks hakkamise plaane ei pea. Nemad olid tänavakassid ning leiti ühelt ehitusplatsilt. Nüüd on napilt kahekuused kassipojad aga tubased kombed ilusti omaks võtnud: on usinad mängukaaslased, käivad tublilt liivakastis ning hoiukodu perenaise sõnul ühegi pahandusega hakkama saanud pole.

Kui kassiemal ja kahel isastel kassipojal on kokku 20 varvast, siis tüdrukud on erilised: ühel tüdrukul on kokku 22 (tagakäppadel viis ja ees kuus) ja teisel 26 varvast (tagakäppadel kuus ja ees seitse).

Varvaste arvu eest Guinessi rekordite raamatusse pääsemisest on ühel neist puudu vaid kaks varvast: seal kannab kõige rohkevarbalisema kassi tiitlit Kanada kass nimega Jake, kellel oli kokku 28 varvast.

«See oli pigem meeldiv üllatus ja teeb nad kindlasti nunnumaks,» ütles kasside hoiukodu perenaine.