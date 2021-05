Pärnumaal hukkus mahalangenud kuuse alla jäänud karu

Karu leiti suhteliselt juhuslikult tänu sellele, et kõigepealt ilmus välja karu käpp. «Mingid Tallinna inimesed niitsid muru ja leidsid selle,» rääkis Martinson, kellel oli seda uudist algselt väga raske uskuda. «Siis hakkasime uurima, et kust kohast see sinna sai,» lisas ta.

Ka keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialisti Peep Männili sõnul on tegemist uskumatu looga. «Ei ole varem ette tulnud selliseid olukordi, meil Eestis vähemalt. Igal juhul kummaline. Seal peab olema mitu kokkulangevust. Või siis see noor karu tõesti puhkas seal kuuseheki all... See on loogilisem, kui see, et ta just puu kukkumise hetkel sealt alt läbi jalutas,» kommenteeris Männili.