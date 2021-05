Sünge vaatepilt: möödujad leidsid Viitna bussipeatusest vannis lebava kassi

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner ütles Lemmikule antud kommentaaris, et on ebaselge, kuidas ja miks kass vanniga bussipeatusesse sattus.

Leiust teatajad olid arvamusel, et kass oli saanud autolt löögi ja jäetud bussipeatusesse abi ootama. Valner spekuleerib, et kass oli bussipeatuses ilma söögi-joogita viibinud mitu päeva. «Ta on vana ja pime. Ta on olnud seal täiesti näljas, söönud rohtu ja veterinaari juures oksendas seda välja, vaene loom pidi midagigi sööma,» kirjeldas ta looma olukorda.