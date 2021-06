PITBULL ⟩ Välismaal hätta jäänud koerad said uue võimaluse Eesti kodus

Mõlemad koeraomanikud jõudsid välismaalt koera võtmiseni seetõttu, et Eestist on neile meelepärast tõugu ehk pitbulli väga keeruline leida. Nad hakkasid ringi vaatama erinevates sotsiaalmeediagruppides ning lõpuks jõudsid kuulutuseni, kus otsiti uut kodu eluraskustesse sattunud kutsule.

Koeraomanik Olga Kais tõi koera, kes kannab nime Sharon, Hispaaniast. Varasemat koerapidamise kogemust tal ei olnud. Kui alguses oli hirm, et koera toomine Hispaaniast on kallis, siis tegelikkuses see nii polnud – Olga läks koerale ise järgi, koerahoidja oli talle seal organiseerinud majutuse, ning kokkuvõttes pidi tasuma vaid reisi lennu- ja laevapiletite hinna. «See oli kõik nii hästi organiseeritud ja me siiamaani suhtleme,» on Olga väga tänulik naisele, kes kuulutust vahendas ja koeraga Hispaanias tegeles.