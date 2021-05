PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetuse tõttu silma kaotanud Mäksu otsib hella kodu

Kas mäletate väikest Marvelit, kes väga raskes seisus turvakodu hoole alla jõudis? Kui vabatahtlikud arstilt kuulsid, et Marveli keha oli õhupüssikuule täis, tõmbus neil südame all kokku. Kui temal on kehas õhupüssikuulid, siis võib olla sama saatus tabanud ka teisi...