Loomaarst selgitab, miks koerad inimeste jalgevahet nuusivad

Loomaarst Karan Raj selgitab, miks koerad inimesi piinlikest kohtadest nuusutamas käivad. Ta ütleb, et ka meie esivanemad kasutasid varem sama nuusutamistehnikat. Meil on olemas samasugune, feromoone tajuv organ, kuid inimkond on arenenud sinnamaani, et seda pole enam vaja.