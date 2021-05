Haaberstis anti lusitaania teetigudele kõva lahing

Võitluses lusitaania teetigude vastu on linnaosavalitsus elanikele abi pakkunud ka varasemalt. «Kakumäele on juba teist hooaega paigaldanud spetsiaalselt tülikate nälkjate jaoks mõeldud kogumiskonteinerid, mida elanikud aktiivselt ja eesmärgipäraselt kasutavad ning linnaosavalitsus regulaarselt tühjendab. Paraku, on lusitaania teetigusid sel kevadel palju ja sellest ainult ei piisa. Seetõttu on vajalik koordineeritud tegevus, et võimalikult suurelt territooriumilt võimalikult palju neid kokku korjata ja hävitada ning seda veel enne kui igaüks neist kuni 400 muna lisaks muneb,» rääkis Siljanov.