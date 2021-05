PÄEVAKÄPP ⟩ Sillamäe kassikolooniast päästetud modellimõõtu German otsib päriskodu

Meie ei tea, kas German on siia toodud Kreekast või ongi meil Sillamäel oma isiklik kõrbekasside koloonia, kuid just peent lõunakassi German meenutab. Ilmselgelt on tal väga modellilikud geenid ning tema saledaid kehajooni kadestavad kõik turvakodu volüümikamad isendid. Vabatahtlikud on kuulnud, kuidas Gabriella ja Sidrun on kööginurgas tasakesi podisenud oma kehakumeruste üle ja kadedatel pilkudel Germani poole vaadanud.