AITA PÄÄSTA ELUSID ⟩ Vaata, kas sinu lemmik sobiks veredoonoriks

Doonorid annetavad verd väga raskes seisus patsientidele, kelle elu on ohus, seega iga vereloovutus on võimalus potentsiaalselt päästa teise looma elu. Verd vajavad näiteks erinevate traumadega patsiendid, mitmete ägedate ja krooniliste haigustega ning kasvajatega patsiendid.

Elu ja surma küsimus

Doonorloomade otsimisel abiks oleva Facebooki grupi Doonorkoerad & Kassid asutaja Kersten Liba rääkis Lemmikule, et kogu selle tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel ning ta teab omast käest, kui keeruline on eluohtlikus tervislikus seisundis lemmikule doonorit leida.

«Lugu alguse minu enda koerast, kes oli ülivahva dobermann ja kellel oli just kolmeseks saanud ning tal diagnoositi äge müeloidne leukeemia. Ühel päeval nii suure isuga koer ei söönud enam korralikult ja õue pissile minnes kukkus kokku. Sõitsime kohe Maxi loomakliinikusse, kus arvati, et koer ei pea paari tundigi vastu. Otsustati proovida vereülekannet ja õnneks oli kodus teine koer teisest tõust, kes sel päeval päästis Margoti elu,» jagas Kersten oma koera lugu.

Sellest ajast alates pöördus Kersteni elu pea peale. «Margot sai kahe kuu jooksul kokku seitse vereülekannet ja tal läks vahepeal olemine isegi nii heaks, et kui teda nägid inimesed, kes tema tervislikust seisundist teadlikud polnud, ei oleks nad iial arvanud, et sellele loomale on surm juba mitmendat ringi sügavale silma vaadanud.»

Tekkis pidev vajadus leida loomadoonoreid. «Kuna Eestis ei ole ühest süsteemi, mis toimiks, siis istusin kliinikus, nutsin ja helistasin läbi mingit nimekirja, mis kliinikul endal oli,» kirjeldas naine.

Margot sai kahe kuu jooksul seitse vereülekannet, mis pikendasid tema elu. FOTO: Kersten Liba/erakogu

Doonorit leida polnud aga lihtne, sest enamik loomadest olid kas doonorkoera vanusegrupist väljunud, haiged või muude probleemidega. Viimases hädas hakkas Kersten tegema Facebooki postitusi, kust sai abi, ent see abi oli osaliselt loterii, sest kui koera veregrupp polnud teada, tuli see testida, selle eest tasuda ja mõnikord saata koerake ka koju mittesobiva veregrupi tuvastamisel. «Ma lihtsalt tean, et kui poleks proovinud kõike, mida oskan ja suudan, ei suutnuks ma seda endale kunagi andestada. Loomad on minu jaoks hell teema,» sõnas Kersten.

Pärast Margoti lahkumist tekkis Kerstenil inspiratsioon luua Facebooki doonorkoerte leht, et koera lahkumine poleks asjata. Hiljem lisas ta juurde ka doonorkassid. «See süsteem vajab muidugi korralikku rahastust ja paremat infostruktuuri, et loomi maksimaalselt aidata. Seni olen teinud seda hobi korras,» rääkis ta.

Praegu on kõige kiirem lahendus olnud see, et keegi kirjutab sotsiaalmeedia lehekülje sõnumitesse ja Kersten teeb sellest omakorda lehele postituse. Tihti jagab talle infot ka ühe koeraomanike grupiga tegelev vabatahtlik. Lisaks on Kersten verd vajavate loomade omanikega jaganud nimekirja, mille on ise koostanud, kuid see muutub reaalajas pidevalt, kui loomad vananevad, jäävad haigeks või surevad. «Tuleb aru saada, et kui loom vajab vereülekannet, siis on tegemist elu ja surma küsimusega,» sõnas Kersten lõpetuseks.

Kersten innustab ka kōiki koera- ja kassiomanikke, kellel vähegi on olnud mōte aidata teisi loomi, temaga ühendust vōtma, et neile tutvustada, kuidas kogu protsess aset leiab.