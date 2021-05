Ornitoloogiaühing kutsub osalema öölaulikute loendusel

Öölaulikud on linnud, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele, näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik, öösorr, erinevad ritsiklinnud ja roolinnud. Loendusi tegema on oodatud vabatahtlikud linnuhuvilised, kes tunnevad öölaulikud ära just häälte järgi.

Eriti märgatav on aed- ja soo-roolinnu arvukuse muutus ja seda ka suhtarvuna teiste liikide suhtes. Kui aastatel 1992–2013 loendati iga ööbiku kohta 0,1 aed-roolindu, siis praegu on see suhe juba 0,38. Samas on soo-roolinnu suhe kõige arvukama liigiga püsinud umbes samana: varem 0,24, praegu 0,28. Samas oli üllatav, et kahel rajal oli seekord palju muidu haruldaseks muutuvat kadakatäksi ning mõlemal juhul oli rajal ööbikuid vaid kaks korda enam kui täkse.