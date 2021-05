VIDEO ⟩ Tartumaal jäi kaamera ette eripärane metskits

Metskitse haugatus on üks tugevamaid ja hirmuäratavamaid hääli metsas. See kostub väga kaugele ja seda on ka üpris tihti kuulda. Ehmatav röögatus tuleks nagu viimasest kopsupõhjast, kirjutab Looduskalender. Emane teeb häält veidi vaiksemalt ja kõrgema tonaalsusega, sokk pikemalt ja madalamalt. Suvel on röögatusi vähem kuulda, kuna siis on kitsel talled ja kitseema ei taha reeta loomalaste asukohta. Sokud hauguvad ka suveõhtutel.