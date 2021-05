Nõos ammuga koera tapnud isik võeti vahi alla: meest kahtlustatakse ka lähisuhtevägivallas

Verejäljed viisid majast ca 150 m kaugusele võssa kasvanud kraavi juurde, kust mees oma lemmiku laiba ka leidis. Poolel teel kraavi juurde oli maas murdunud verine ammunool. Tapetud lemmikul Possel oli silma juures auk ning oli üsna selge, et koer tapeti ammuga. Kohale kutsutud politsei fikseeris sündmuse ja viis kaasa asitõendid.

Samuti selgus, et mehe peresuhetes valitseb väga keeruline olukord. Vabatahtlik leidis eest mehe intellektipuudega naise, kes kurtis, et kannatab koos väikse lapsega vägivalla ja nälja käes. Selle peale muretses vabatahtlik pere tühja külmkappi toitu. Kogu olukord päädis päeva lõpuks kiirabi ja politsei kohale saabumisega.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak ütles loo kommentaariks Lemmikule, et 14. mail esitas prokuratuur taotluse vahistada 54-aastane mees, keda kahtlustatakse lähisuhtevägivallas ning veel kahes kehalise väärkohtlemise juhtumis. Samuti kahtlustatakse meest looma julmas kohtlemises ning joobnuna mootorsõiduki juhtimises. «Vältimaks vabaduses uute kuritegude toimepanemist kohus prokuratuuri taotluse ka rahuldas. Mees on vahi all esialgu kaks kuud,» ütles Gonjak.