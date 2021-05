Jah, mõned koerad naudivad teejoomist otse tassist, niipea, kui neile seda pakutakse. Kuid tekib küsimus, kas see on neile ka kasulik.



Paljud koerad armastavad teed niivõrd, et sirutavad ennast salaja ise tassi joogi järele. Veelgi enam, koerte kuivtoidule lisatakse mõnikord tee-ekstrakti, mis on väidetavalt vajalik antibakteriaalse toimega ja antioksüdantide rikas.