Ootamatu kaotus: kuninganna Elizabeth II leinab noorelt lahkunud lemmikut

Koer nimega Fergus saabus koos teise koeraga kuningannale Windsori lossi seltsiks tänavu veebruaris. Koerad olid üllatuskingitus prints Andrew' poolt, et pakkuda Elizabethile tegevust ajal, milt prints Philip viibis haiglas, vahendas väljaanne The Sun.

Kuninganna Elizabeth on suur koeraarmastaja ning eelkõige just Walesi korgi tõu austaja. Elu jooksul on tal olnud üle 30 koera.