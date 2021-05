VAHVAD FOTOD ⟩ Ida prefektuuri pesamuna Troy sulatab südameid

Troy lennutati Eestisse mai alguses Saksamaalt ning on praegu veidi üle kahe kuu vanune. Uudishimulik isane kutsikas on Narva kordonis töötava Erika uus partner, kuid enne tööle asumist peab ta läbima põhjaliku väljaõppe.

Julgust ja õppimishimu on Troyl kuhjaga. Praegu on põhirõhk kuulekusel, aga perenaise Erika sõnul ajab koer vaikselt juba ka jälge.

Edu võti on ilmselt hea klapp stoilise loomuga «vanema venna» Keikoga, kes on Erika teine hoolealune. Koos Erikaga on Keiko idapiiri valvanud juba üle seitsme aasta.