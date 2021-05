Eesti koolitüdruku teadustöö mammutitest sai rohkelt auhindu

Professor Siim Veskil on rõõm kuulda, et Rhea on otsustanud ka edaspidi geoloogiale pühenduda. Maapõueressursside erialad vajavad hädasti järelkasvu. «Inimesed ei anna endale aru, et peaaegu kõik need hüved, mida me elus tarbime ja kasutame, on üht või teist viisi maa seest võetud. Me peame neid ressursse paremini tundma, uurima ja kasutama,» põhjendab Veski. Neile, keda huvitab pigem minevik, on geoloogia valdkonnas samuti veel uurimist küll ja küll. «Liikide teke ja kadumine, suured globaalsed protsessid - seda kõike on maapõue uurides võimalik tagantjärele näha. Meie eriala inimesed rändavad nii ajas kui ka ruumis, sest maapõueeksperte vajatakse üle kogu maailma ja paljud meie vilistlased töötavad ka välismaal.»