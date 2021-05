PÄEVAKÄPP ⟩ Paikursused läbinud Justus on valmis päriskoju minekuks

Justus saabus turvakodu hoole alla 2019. aasta mais mädaneva silmakoopaga ning ta vajas hädasti silmaoperatsiooni. Tervis korda tehtud, pandi Justus muidugi kirja turvakodu paikursustele, millest kõik hoolealused eeskujulikult osa võtavad. Esimesel semestril läbis Justus õppeaine «Konservi noolimas», mis tähendas, et kassipoiss pidi harjutama, mismoodi läbi inimese südame konserve välja lunida. Muidugi hõlmas see kohapeal tammumist, käpakestega õhu sõtkumist ning sõpradele peamüksude ja sabakallide tegemist.

Järgmisel semestril läbis Justus aine «Säärenühkatsite ABC», mis tähendas seda, et kassipoiss pidi saavutama inimesega kontakti ja asuma vastu inimese sääri end nühkima. Ka selle kursuse läbis Justus imeväel ning temast sai 2020. aasta lõpuks üks turvakodu kõige eeskujulikumaid sääretriikijaid. Sellel aastal lubas Justus läbida paikursuste viimase semestri – «Paikassi praktika». Vaevu jõudis aasta alata, kui Justus tõusis säärenühkimisel kahele käpale, andis inimese käele väikse peamüksu ja langes seejärel paituste lõksu! Oh, mis sa enam tahta võid, kas pole?!

Kuid tegelikult on turvakodu vabatahtlike unistused seoses Justusega suured… Oiiii, kui suured! Nemad loodavad, et Justus teeb sellise imelise kannapöörde, et pühib turvakodu tolmu käppadelt ning läheb päris oma koju paipraktikale!