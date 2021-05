Vähereguleeritud eksootide pidamine: võta endale kasvõi lõvi

Tihtilugu jõuab meieni sotsiaalmeedia uudisvoos info, et kellegi eksootiline lemmikloom on kaduma läinud või ilmub välja kuskil eriskummalises kohas. Näiteks eelmise aasta lõpus leidis Viljandis üks naine oma käekotist mao. 2018. aasta suvel oli Tartu lähedal Uhti külas maopaanika, sest kaduma oli läinud 3,5-meetrine boamadu Triibu, kes leiti lõpuks naabri küünist. Siiski pole maod ju ainsad eksootilised elukad, kellega probleeme võib tekkida. Mõni aasta tagasi oli Nõmmel juhtum, kus arvatavasti serval pures inimest, nii et too vajas erakorralist arstiabi. Aeg-ajalt tuleb teateid kodust põgenenud papagoidest ja kilpkonnadest. Aastaid tagasi juhtus Tallinnas Koplis intsident, kus omanik oli läinud šimpansiga jalutama ning ahv hammustas ühelt poisilt ära tüki kõrvast.

Lisaks eksootiliste lemmikloomade kadumisele on probleeme olnud ka nende elutingimustega. Näiteks on Eesti Loomakaitse Selts tegelenud juhtumiga, kus pesukaru omanik pöördus seltsi poole murega, et ei saa loomaga enam hakkama, kuna loom on tige ja lõhub korterit. Kui loomakaitsjad läksid asja uurima, selgus, et pesukaru peeti Lasnamäe korteris kitsas puuris. Puuri põhjas vedelesid looma näritud Skittlesi ja kohukeste pakendid. Pisike puur on aga pesukarule sobimatu elupaik, kuna see loom on seltskondlik ning vajab palju liikumist.