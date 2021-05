Läänemaa kolooniast päästetud Rambo ja Rinty on valmis koju minema

Kuus pikka ja kannatlikku kuud ning üliarglikest ja inimese lähedust pelgavatest koertest on saanud üle kõige jalutuskäike ja ka inimese seltskonda armastavad koerapoisid (nüüd on sügamine ja paitamine isegi päris tore ja mõnus, kuigi ootamatu käesirutus ja lähenemine võib veel aeg-ajalt ehmatada).

Rambo on ca 5-aastane ja kasvult Läänemaa koloonia kõige suurem ja turskem poiss (ligi 50 kg), ta on kastreeritud, kiibitud ning samuti on tehtud parasiiditõrje.

Rambo. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit

Rinty on ca 3-aastane lõbus karvane rangjalg, samuti kastreeritud, kiibitud ning tehtud on parasiiditõrje.

Rinty. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit

Rambo ja Rinty elasid koloonias olles koos ühes aedikus ning ka koloonia koerte erinevatesse hoiukodudesse transportimisel õnnestus neil kahel vaatamata kõigele kokku jääda. Seega on nad olnud koos nii suurtes raskustes kui ka rõõmus. Nad on üksteisele õlaks, mille najale toetuda - koos kardeti ja väriseti, koos külg-külje kõrval harjuti puudutustega ning õpiti inimest usaldama. Juhul kui üks saigi enne julgemaks, arenes teine esimese tiivul peagi järgi.

Nüüd on kätte jõudnud see päev, kus sotsialiseerimiseks mõeldud aedik ja oma privaatmaja ei olegi enam nii toredad ning igatsetakse maailma avastada. Ennekõike aga oma inimese juurde pääsemist ja jalutamist, jalutamist ning veelkord jalutamist.

Poiste iseloomudest:

Rambo on väga territoriaalne ja aedikus olles suudab endast küllaltki kurja lõvi mulje jätta, sh teistele koertele ja inimestele. Aedikust väljas poiss leebub täielikult ja lõvi asendub uudishimuliku rõõmsa koerapoisiga, kellele teised koerad ega inimesed väga korda ei lähe. Tahaks vaid maailma avastada. Tegelikult on Rambo oma suure kere ja peaga väga hellik ja vajab koos olles pigem õrnust ja julgustamist. Rambo on jalutuskäikude ajal juba väga tubli ning kui veel miski ehmatabki (võõras/uus keskkond ja hääled), siis tuleb temaga koos sellest rahulikult üle saada. Kindlasti ei ole jõuvõtetega mitte midagi teha (ka kinnihoidmine võib osutuda keeruliseks, sest Rambo on suur ja tugev). Hirmu hetkedel aitab hästi kindla käega rihma hoidmine, enesekindel, rahulik, tasakaalukas ja kannatlik meel - laskumine põlvele ja vaikselt lähenemine. Lõpuks rahustav silitamine ja sügamine - nii taastub kontakt, süveneb usaldus ja võimalus ühiselt teekonda jätkata. Hoiukodus on Rambo just sellisel viisil õppinud inimest ja elu usaldama.

Rinty on rihmas saanud käia juba pisut kauem ja väga harjunud sellega. Olukordi, mis võiks teda ehmatada, on vähe. Nii on Rinty korduvalt oma enesekindlama hoiaku ja julgusega aidanud Rambol hirmuhetkedest üle saada. Tihti kõnnivadki nad külg külje kõrval, Rambo aeg-ajalt Rintyle külge «sõitmas». Rinty tunneb seltsivat huvi ka teiste koerte vastu ning on valmis tutvuma ka uute liigikaaslastega. Aedikus ta enam Rambost eeskuju ei võta ja mõtleb ise, kas tasub möödujale midagi «öelda» või mitte.

Mõlemad poisid on kasse silmates üritanud minna neid taga ajama. Seega pole veel kindlust, kuidas suhtutaks kassidesse, kes võiksid olla päris oma pere liikmed.

Muidugi oleks eriti äge, kui poisid saaksid ühise päriskodu, kuid Eestimaa Loomakaitse Liit mõistab, et seda ei pruugi juhtuda ning sestap ollakse avatud kõikidele toredatele kodupakkumistele, sh kui tuntakse uue sõbra ja pereliikmena ära neist üks või teine. Rambole ja Rintyle sobiks rahulikuma keskkonnaga kodu maapiirkonnas ning koerakindla aiaga piiratud majapidamises. Uuelt kodult oodatakse kannatlikku meelt ja rohkelt armastust koerte vastu. Hoiukodus on poisid elanud aedikus ning lähedane kontakt inimesega toimub konkreetsetel aegadel päevast, kuid usume, et koju saades ja igapäevaselt inimesega ja perena koos olles, avanevad nad veelgi rohkem ja harjuvad ka kiiresti. Seda kinnitab ka teiste Läänemaa kolooniast päästetud koerte senine käekäik uutes kodudes. Nende tarkus on tegelikult imekspandav ning hirmust üle saades on nad väga head õppijad ja kuulavad kenasti sõna. Kindlasti peaks eelnevalt minema poistega tutvuma, et vaadata, kuidas «energiad klapivad».