FOTOD ⟩ Paabulinnud läksid küla peale rändama

Eksootilised linnud, kelle seas olid näiteks nii paabulinnud kui ka must luik, kuulusid loomasõbrale ja Eesti Metsloomaühingu asutajaliikmele Eino Roosioksale, kes sai nädalavahetusel kodust eemal viibides ootamatu teate, et mitmed Aruküla elanikud on küla peal jalutamas märganud tema linde.