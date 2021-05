VIDEO ⟩ Vaata, kuidas tüütu Ülo Heidi Hanso lambapügamist nurjata püüdis

Videost on aga näha, et ettevõtmine kulges üle kivide ja kändude, sest tegi ärevaks Heidi teise kasvandiku, Ouessanti tõugu kääbusjäära Ülo, kes muudkui sündmuspaigal villahunnikute vahel ringi tatsas, jäärale selga ronida püüdis ning mitmel korral kaameragi pikali ajas.

Kogu protsess võttis aega kolm tundi, kuid jääb Hansole meelde üsna pikaks ajaks. «Ühel hetkel tuli Ülo mulle sellise hooga põlve, et see on nüüd kindlasti kuu aega sinine ja tuletab tänast ajaviidet lonke näol meelde. Õnneks mulle fruktid meeldivad,» ütles ta video kommentaaris.