PILDID ⟩ Tallinna-Narva maanteel ekselnud koer sai politseiautos varjupaika sõita

Koeraga tegelenud Jõhvi patrullpolitseiniku Rasmus Sarapi sõnul oli koer ütlemata sõbralik, mistõttu ei olnud politseinikel üldsegi raske teda politseiautole saada. «Näis pigem, et koer lausa tahtis vormikandjatega kaasa minna ja kuna ta oli hästi rahulik ja sõbralik, siis näis, et ka sõit meeldis,» kommenteeris Sarap.

«Meil oli hea meel, et saime loomakest aidata, perenaisel oli hea meel, et koera tagasi sai ja tundus, et kõige rõõmsam oli koer ise, kes sai endale seiklusi täis päeva nii, et kõik ka õnnelikult lõppes,» sõnas Sarap lõpetuseks.