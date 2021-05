PILDID JA VIDEO ⟩ Vahva pesapaik: musträstas seadis end rattakorvi mõnusalt sisse

Piltidel poseeriv musträstast enam häirida aga ei tohi ning ta peab nüüd pikemaks ajaks jääma sinna, kuhu ta on end sisse seada otsustanud. Võhandu rõhutas, et kui pesas on juba munad või pojad, ei tohi pesa enam eemaldada, lõhkuda või linde häirida, sest siis pesitsemine ebaõnnestub ning linnupojad saavad hukka. Selline teguviis on keelatud ka looduskaitseseadusega (paragrahv 55).